Video revela cómo ladrón vaciaba cuentas bancarias en cajeros de centros comerciales en Bogotá

Un video permitió evidenciar la forma en que un hombre realizaba retiros fraudulentos de dinero en cajeros automáticos ubicados en centros comerciales de Bogotá.

Las imágenes muestran al sospechoso efectuando múltiples transacciones durante una misma jornada, comportamiento que terminó despertando las alertas del personal de seguridad y de las autoridades.

La captura se produjo en la localidad de Suba durante labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la Policía Nacional. Según la información oficial, el procedimiento fue posible gracias al aviso de la seguridad del establecimiento comercial, quienes observaron movimientos inusuales en la zona de cajeros automáticos.

De acuerdo con las autoridades, el hombre realizaba retiros de dinero sin necesidad de utilizar una tarjeta física, una modalidad que habría sido posible mediante la obtención ilegal de información financiera de diferentes usuarios.

El video que alertó sobre los retiros sospechosos en cajeros

Las imágenes registradas dentro del centro comercial muestran cómo el presunto responsable permanecía de manera recurrente frente a los cajeros automáticos efectuando operaciones bancarias.

Según la investigación, el comportamiento llamó la atención porque los retiros se repetían constantemente durante el día. Esta situación fue reportada a la Policía Nacional y los uniformados acudieron al lugar para verificar lo ocurrido.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, explicó que la captura se logró gracias a la articulación entre el personal de seguridad privada y las patrullas que se encontraban desarrollando actividades de vigilancia en la zona.

Tras la intervención policial, los uniformados lograron identificar al sospechoso y adelantar el procedimiento correspondiente para establecer el origen de los recursos que estaba retirando.

Cómo funcionaba el fraude para vaciar cuentas bancarias

La investigación preliminar indica que el capturado utilizaba información obtenida mediante la modalidad conocida como ‘Fishing’, una práctica fraudulenta empleada por delincuentes para engañar a las víctimas y obtener datos sensibles.

A través de enlaces falsos, mensajes de texto, correos electrónicos o comunicaciones que aparentan provenir de entidades legítimas, los delincuentes consiguen información como usuarios, contraseñas, claves y códigos de acceso.

Con esos datos, los responsables podían ingresar a productos financieros y efectuar operaciones sin autorización de los titulares de las cuentas.

Según las autoridades, el hombre detenido habría aprovechado esa información para realizar retiros de dinero sin tarjeta desde cajeros automáticos, utilizando mecanismos habilitados por algunas entidades financieras para transacciones digitales.

Durante el procedimiento policial fueron recuperados $2.000.000 que, presuntamente, habrían sido obtenidos mediante esta modalidad delictiva.

Posteriormente, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye.