América quiere revancha: fecha y hora en la que lo visita Atlético Nacional por la Copa BetPlay

El estadio Olímpico Pascual Guerrero será el escenario de un nuevo capítulo entre América de Cali y Atlético Nacional este domingo 16 de noviembre, a partir de las 5:00 p.m. (hora colombiana). El conjunto escarlata, dirigido por David González, saldrá al terreno con la misión de revertir una dura derrota sufrida en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, donde el marcador finalizó 4-1 a favor del equipo verdolaga en el Atanasio Girardot. La transmisión del compromiso estará a cargo de Win Sports +.

América confía en su localía para intentar la hazaña

El panorama no es sencillo para América, que deberá marcar al menos tres goles sin recibir ninguno para forzar una definición desde el punto penal. Sin embargo, el plantel mantiene la fe y confía en el poder ofensivo de sus principales figuras para intentar una remontada histórica ante su gente. Bajo la dirección técnica de David González, el conjunto vallecaucano ha mostrado una idea de juego ambiciosa, aunque los resultados recientes no han acompañado del todo.

A pesar de la dificultad del marcador global, América apelará al orgullo y a su historia para buscar una noche épica en el Pascual Guerrero. El técnico González ha insistido en la necesidad de mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades en ataque, conscientes de que cualquier error podría sentenciar la serie. La hinchada, aunque no ha respondido con masiva asistencia, espera brindar su respaldo al equipo en este compromiso clave.

Nacional llega con ventaja, pero sin exceso de confianza

Por su parte, Atlético Nacional afrontará el duelo con la tranquilidad que le da el abultado resultado de la ida, aunque su entrenador sabe que no puede confiarse ante un rival de jerarquía como América. Los verdolagas buscarán manejar los tiempos del partido, mantener la posesión y aprovechar los espacios que deje el conjunto local en su intento por remontar.

El compromiso promete intensidad, emociones y un ambiente vibrante en las tribunas del Pascual Guerrero. América se aferra a la ilusión de revertir la historia, mientras Nacional quiere sellar su paso a la final de la Copa BetPlay 2025 y ratificar su poderío en el torneo. El fútbol colombiano se prepara para vivir otra noche cargada de pasión entre dos de los clubes más grandes del país.