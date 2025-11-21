En pleno partido entre Nacional y América apareció mensaje contra Pirlo que desató polémica

Durante el partido entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, se desató una polémica que trasciende lo futbolístico y entra en lo mediático y personal. En medio de gritos, cánticos y la tensión típica de un clásico, algunos hinchas verdolagas desplegaron una pequeña bandera con un mensaje dirigido al cantante caleño Pirlo, quien es reconocido seguidor escarlata.

La frase, contundente y provocadora, decía: “Pirlo sapo 911 sos de la B”, en alusión a los cinco años que América de Cali pasó en la segunda división.

Este acto, aunque protagonizado por aficionados en el graderío, no es solo un insulto futbolístico: tiene un trasfondo de disputa entre figuras del mundo musical. La relación entre Pirlo y su examigo antioqueño Blessd ha generado revuelo en redes sociales en los últimos días. Lo que comenzó como una amistad cercana ha virado hacia acusaciones públicas, filtraciones de secretos personales y diferencias profundas que ahora encuentran eco en la cancha.

La polémica musical se traslada a la tribuna

La aparición de esa bandera en el estadio no es un hecho aislado. Refleja una disputa simbólica entre dos artistas que también son aficionados apasionados. Blessd, reconocido hincha de Nacional, es percibido por algunos como el instigador moral detrás de la provocación, aunque no hay evidencia pública directa de su participación en la pancarta. La rivalidad entre los dos cantantes ha golpeado fuerte en redes: mensajes, respuestas, filtraciones y reproches han tensado una amistad que, hasta hace poco, parecía invencible.

Para muchos seguidores del fútbol y la música, el uso de medios tan públicos como un estadio deportivo para lanzar ataques personales marca un nuevo nivel de la confrontación. No es solo una broma ni una provocación casual: es una demostración de que la disputa va más allá del escenario musical y se traslada al corazón del deporte y la cultura popular.

Una bandera con carga simbólica

La frase “sapo 911”, en el contexto colombiano, incluye connotaciones negativas muy arraigadas en la cultura urbana: “sapo” implica traición, delación o espionaje, mientras que el “911” puede entenderse como señal de alarma o emergencia. Al juntar ambos términos y añadir la referencia a que América estuvo en la B, los hinchas buscan hundir más a Pirlo en su identidad como афicionado escarlata, mezclando burla futbolística con acusaciones personales.

Este tipo de acciones sugieren que la batalla entre Pirlo y Blessd no será fácil de apagar pronto. Lo ocurrido en el Atanasio Girardot demuestra que las rivalidades actuales no se limitan a escenarios tradicionales, sino que pueden cruzar ámbitos tan diversos como la música, el deporte y la cultura urbana.