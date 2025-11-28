Colombia despertó e igualó el marcador frente a Bolivia en la Liga de Naciones: vea el gol

La Selección Colombia Femenina logró recomponer el rumbo en la tercera fecha de la Liga de Naciones y consiguió el empate 1-1 frente a Bolivia gracias a la intervención oportuna de Gabriela Rodríguez. El compromiso, que se disputó en territorio boliviano, había comenzado cuesta arriba para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, quienes no lograron imponer condiciones ni mostrar el fútbol que habitualmente las caracteriza. Sin embargo, el equipo cafetero encontró en la pelota quieta la solución para evitar una derrota que habría sido un fuerte golpe en su camino dentro del torneo.

Aunque Colombia tuvo más posesión y acercamientos, el partido estuvo marcado por la falta de claridad, la poca fluidez en los pases y varios desaciertos en la toma de decisiones. Fue un encuentro que dejó sensaciones agridulces, pero en el que al menos se consiguió igualar el marcador para sostener un resultado que permite seguir sumando.

El balón parado, el arma clave para el empate cafetero

El gol del empate llegó tras un cobro de falta que se transformó en un centro milimétrico al área boliviana. La ejecución perfecta dejó mal parada a la defensa local, y allí apareció Gabriela Rodríguez con una lectura brillante de la jugada. La futbolista colombiana anticipó a las marcadoras, se adelantó un paso decisivo y desvió el balón lo suficiente para mandarlo al fondo de la red.

El gesto técnico de Rodríguez fue impecable: atacó el espacio con determinación, ganó la posición y cambió el rumbo del partido con un toque sutil pero contundente. Fue un tanto que no solo niveló el marcador, sino que también devolvió un poco de calma a un equipo que lucía desorientado y sin precisión.

Un rendimiento irregular que deja tareas pendientes

El gol significó un respiro para Colombia, que hasta ese momento había mostrado un rendimiento opaco. Las dirigidas por Marsiglia no lograron dominar el ritmo del encuentro ni imponer su estilo. El juego se volvió lento, predecible y por momentos desconectado, una situación que Bolivia aprovechó para complicar más de lo esperado.

A pesar de ello, el empate deja abierta la posibilidad de corregir y mejorar en los próximos compromisos. El cuerpo técnico deberá trabajar en la cohesión, la velocidad en salida y la claridad ofensiva para recuperar el nivel habitual. Por ahora, el tanto de Gabriela Rodríguez permitió salvar un punto valioso en una tarde compleja, recordando que incluso en actuaciones flojas, la jerarquía individual puede marcar la diferencia.