Los problemas para Neyser Villarreal se trasladan a Brasil: crecen las dudas para su futuro

El delantero colombiano Neyser Villarreal vuelve a estar en el centro de la polémica. Desde Brasil, varios medios han informado que su llegada a Cruzeiro, que parecía un hecho tras su salida de Millonarios, podría venirse abajo debido a sus reiterados actos de indisciplina.

Según reportó Globo Esporte, el club brasileño está reevaluando la contratación del jugador por las dudas que genera su comportamiento fuera de las canchas, especialmente después de su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia.

En principio, Villarreal tenía todo acordado para sumarse a las filas de Cruzeiro una vez finalizara su contrato con Millonarios el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, las recientes noticias sobre su falta de compromiso han encendido las alarmas en la directiva del conjunto de Belo Horizonte, que prefiere analizar con cautela antes de cerrar el fichaje.

Ausencias prolongadas y malestar en Millonarios

El conflicto se agudizó luego de que Villarreal no se presentara a los entrenamientos de Millonarios tras su regreso del Mundial Sub-20. El club bogotano confirmó públicamente que el jugador acumula varias semanas sin reportarse y que se abrió una investigación interna para determinar las medidas disciplinarias correspondientes.

Estas ausencias no solo afectan su relación con el equipo azul, sino también su imagen profesional ante el mercado internacional. En Brasil, donde el compromiso y la disciplina son valores fundamentales, el comportamiento del joven atacante ha despertado preocupación, especialmente en un club como Cruzeiro que busca mantener una plantilla ejemplar dentro y fuera del campo.

Futuro incierto para el joven delantero

Con este panorama, el futuro de Neyser Villarreal se torna incierto. Si bien su talento es innegable y sus condiciones lo proyectaban como una de las promesas del fútbol colombiano, sus constantes actos de indisciplina podrían costarle una oportunidad de oro en el fútbol brasileño.

Cruzeiro, según las versiones de la prensa, no descarta desistir de la negociación si el jugador no muestra un cambio de actitud y compromiso. De esta manera, el atacante se enfrenta a un momento decisivo de su carrera: o corrige el rumbo para retomar su camino profesional, o verá cómo las puertas que se abrían tras su paso por la selección se cierran rápidamente.