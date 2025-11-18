CANAL RCN
Deportes

HOY se define: esto es lo que pasaría con Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera es actualmente una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano. ¿Dónde seguirá su carrera?

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
03:29 p. m.
Harold Santiago Mosquera, el vallecaucano de 30 años, está siendo altamente buscado por equipos del Fútbol Profesional Colombiano y del exterior.

El extremo, que fue una de las estrellas de Independiente Santa Fe en la décima estrella y recientemente anotó tres golazos que le permitieron al 'cardenal' clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025, no renovará su contrato.

De acuerdo con lo que explicado por Eduardo Méndez, Independiente Santa Fe no tiene cómo pagar lo que el jugador ni su empresario piden y, por lo tanto, él quedará libre a finales del 2025.

Es así como América de Cali y Millonarios se han fijado en Harold Santiago Mosquera, pero también les ha surgido competencia desde el exterior.

Según lo que se ha conocido, América de Cali es el equipo que más cerca estaba de contratar al extremo que actualmente juega en Independiente Santa Fe. Esto debido a que no solo le ofrece un salario alto, sino que también un contrato a dos años.

No obstante, aún no habría una decisión tomada porque se presentó una nueva posibilidad y, de acuerdo con Alexis Rodríguez, el periodista de Win Sports, el futuro de Harold Santiago Mosquera se definiría este mismo 18 de noviembre.

¿América de Cali o Brasil? Harold Santiago Mosquera estaría a horas de definir su futuro

Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, detalló que a pesar de que Millonarios está interesado en Harold Santiago Mosquera, no tiene cómo pagarlo.

Además, aseguró que hoy mismo se define si se va al extranjero o al América de Cali.

"Hoy se define su futuro. Lo de Millonarios no es real y no hay posibilidades", comenzó explicando el periodista de Win Sports.

"Harold Santiago Mosquera está entre un equipo brasileño y un equipo colombiano. Hoy se define porque ambos tienen participación internacional en 2026", complementó.

Los números de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

Desde que Harold Santiago Mosquera llegó a Independiente Santa Fe, no solo ha sido titular indiscutido, sino que ha seguido uno de los jugadores más influyentes.

El extremo ha jugado 4.759 minutos distribuidos en 69 partidos y en ese lapso ha anotado 16 goles y entregado 13 asistencias.

 

