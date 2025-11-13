Hinchas de América de Cali fueron agredidos en un hospital en Medellín: revelan nuevos videos

La violencia volvió a empañar el ambiente del fútbol colombiano. En la noche del miércoles 12 de noviembre, hinchas de América de Cali fueron agredidos incluso en el hospital, luego de haber sido víctimas de una emboscada a las afueras del hotel donde se concentraba el equipo 'escarlata'.

Según versiones preliminares, los responsables serían seguidores de Atlético Nacional.

Hinchas de América de Cali agredidos en Medellín

El ataque se registró cuando un grupo de aficionados ‘escarlatas’ realizaba el tradicional banderazo previo al duelo de su equipo por la Liga BetPlay II-2025 ante el Medellín.

Mientras celebraban frente al hotel de concentración, un grupo de presuntos hinchas de Nacional los sorprendieron con piedras, palos y armas cortopunzantes.

El hecho dejó varios heridos, algunos de ellos trasladados a centros médicos de la ciudad. Sin embargo, la situación se agravó cuando, ya en el hospital, otro grupo de atacantes irrumpió nuevamente para agredir a los simpatizantes que recibían atención médica.

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas y la individualización de varios más, mientras la Fiscalía avanza en la investigación.

Alcalde de Medellín se pronunció frente al ataque de hinchas de América de Cali

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos y aseguró que “no hay justificación para que la violencia se tome los escenarios deportivos ni las calles”.

El mandatario confirmó que la Policía actuó de inmediato, controlando la riña tanto en el hotel del sector El Poblado como en el hospital donde se reportaron los nuevos enfrentamientos.

Por su parte, América de Cali también se pronunció a través de un comunicado en el que repudió las agresiones sufridas por sus seguidores y pidió garantías para la seguridad de todos los aficionados. “Estos actos vandálicos ponen en riesgo la vida de hinchas, jugadores y cuerpo técnico. El fútbol debe unir, no dividir”, expresó el club.

El ambiente previo a los compromisos decisivos del torneo vuelve a verse afectado por la intolerancia entre barras rivales.