CANAL RCN
Deportes

Hinchas de América de Cali fueron agredidos en un hospital en Medellín: revelan nuevos videos

Hinchas de América de Cali fueron agredidos incluso mientras recibían atención médica en un hospital.

Hinchas Nacional agreden América de Cali en hospital
Foto: AFP y captura pantalla X Denuncias Antioquia

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
03:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia volvió a empañar el ambiente del fútbol colombiano. En la noche del miércoles 12 de noviembre, hinchas de América de Cali fueron agredidos incluso en el hospital, luego de haber sido víctimas de una emboscada a las afueras del hotel donde se concentraba el equipo 'escarlata'.

Hinchas de Nacional emboscaron a barra de América en Medellín: fuertes imágenes
RELACIONADO

Hinchas de Nacional emboscaron a barra de América en Medellín: fuertes imágenes

Según versiones preliminares, los responsables serían seguidores de Atlético Nacional.

Hinchas de América de Cali agredidos en Medellín

El ataque se registró cuando un grupo de aficionados ‘escarlatas’ realizaba el tradicional banderazo previo al duelo de su equipo por la Liga BetPlay II-2025 ante el Medellín.

Mientras celebraban frente al hotel de concentración, un grupo de presuntos hinchas de Nacional los sorprendieron con piedras, palos y armas cortopunzantes.

El hecho dejó varios heridos, algunos de ellos trasladados a centros médicos de la ciudad. Sin embargo, la situación se agravó cuando, ya en el hospital, otro grupo de atacantes irrumpió nuevamente para agredir a los simpatizantes que recibían atención médica.

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes
RELACIONADO

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas y la individualización de varios más, mientras la Fiscalía avanza en la investigación.

Alcalde de Medellín se pronunció frente al ataque de hinchas de América de Cali

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos y aseguró que “no hay justificación para que la violencia se tome los escenarios deportivos ni las calles”.

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026
RELACIONADO

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

El mandatario confirmó que la Policía actuó de inmediato, controlando la riña tanto en el hotel del sector El Poblado como en el hospital donde se reportaron los nuevos enfrentamientos.

Por su parte, América de Cali también se pronunció a través de un comunicado en el que repudió las agresiones sufridas por sus seguidores y pidió garantías para la seguridad de todos los aficionados. “Estos actos vandálicos ponen en riesgo la vida de hinchas, jugadores y cuerpo técnico. El fútbol debe unir, no dividir”, expresó el club.

El ambiente previo a los compromisos decisivos del torneo vuelve a verse afectado por la intolerancia entre barras rivales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

James Rodríguez

James Rodríguez: sin equipo y con su valor de mercado más bajo en 15 años

Santa Fe

Santa Fe vs. Alianza: hora, canal para ver y pronóstico

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Docente de Piedecuesta afronta cargos por presunto acoso sexual a dos estudiantes menores de edad

De acuerdo con la investigación, el profesor habría realizado insinuaciones inadecuadas a dos estudiantes de 13 y 14 años.

Educación

Definen oficialmente el calendario escolar 2026: vea cuándo acaban las vacaciones

El calendario escolar 2026 ya fue definido oficialmente: las clases iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 27 de noviembre.

Cuidado personal

Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta los riesgos hasta 17 veces más

Yina Calderón

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?

Alemania

Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad