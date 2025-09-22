"Tacaños con el equipo": Hinchas de Millonarios inundaron El Campín con banderas contra los directivos

El estadio El Campín fue escenario nuevamente de una protesta pacífica de la hinchada de Millonarios, un movimiento que sigue trascendiendo lo deportivo para convertirse en una afirmación de derechos.

Con una victoria legal a su favor, los seguidores del club bogotano llenaron el recinto con pancartas y banderas, en una manifestación contundente contra los directivos del club.

Este acto de descontento público subraya la creciente tensión entre la afición y una gerencia acusada por los hinchas de priorizar las ganancias sobre el rendimiento en el campo.

Hinchas de Millonarios protestaron en el partido ante Fortaleza

Las protestas de los hinchas de Millonarios continúan, tras ganar una tutela que falló a su favor. Un juzgado de Bogotá ordenó a Azul & Blanco S.A. que "debe abstenerse de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos visuales como banderas y pancartas que tengan el propósito de protestas pacíficamente contra el equipo".

Este precedente legal no solo garantiza la libertad de expresión en el estadio, sino que también refuerza la voz de la afición como un actor legítimo en la vida del club.

Las banderas que se vieron en el estadio El Campín en inconformidad con los directivos

Las pancartas en la tribuna no dejaron lugar a dudas. Mensajes como "Amber Capital, inviertan bien o vendan", "sus bolsillos llenos, mi paciencia vacía", “club gigante, directivos mediocres”, “Millonarios es su hinchada”, “sus bolsillos llenos, mi paciencia vacía, “Amber Capital ávaros con el hincha, tacaños con el equipo”, “Amber te llevaste el dinero, los títulos para cuándo”, “su codicia no cabe en nuestro club”, reflejaron la frustración por un equipo que, a pesar de tener un éxito financiero sin precedentes, fracasa en el plano deportivo.

Los resultados de la Superintendencia de Sociedades muestran que Millonarios lidera los ingresos y las ganancias del fútbol colombiano, un dato que contrasta fuertemente con la eliminación de la Copa BetPlay y su posición en la parte baja de la tabla de la Liga.

La protesta de los hinchas de Millonarios se pronunció nuevamente en el estadio El Campín, enviando un mensaje claro: el éxito económico sin el éxito deportivo no es suficiente.