Este será el árbitro para el clásico Nacional vs. Millonarios este sábado

El fútbol colombiano tendrá este sábado 27 de septiembre uno de sus encuentros más esperados: Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán nuevamente en una edición del superclásico colombiano. El duelo se jugará en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en exclusiva por la señal de Win Sports+. Como es habitual, se espera un marco imponente en las tribunas, con un ambiente cargado de historia, pasión y rivalidad.

Los dos equipos llegan con realidades distintas en la Liga BetPlay, pero con la misma necesidad de sumar puntos en una fecha que puede marcar el rumbo del torneo. Nacional quiere hacer respetar su casa y recortar diferencias en la tabla, mientras que Millonarios busca mantener la hegemonía reciente en Medellín, donde no ha perdido por Liga desde hace ocho años.

Diego Ulloa será el juez central del clásico

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Diego Ulloa, del Valle, como el árbitro central para este compromiso de alto voltaje. Ulloa estará acompañado por los asistentes Cristian Aguirre y Jhon Aguilar, quienes tendrán la tarea de vigilar las jugadas por las bandas y mantener el orden en un partido que, por su rivalidad, suele tener alta intensidad.

El cuarto árbitro será Javier Villa, encargado de la parte administrativa en la zona técnica, mientras que en la cabina del VAR estarán Ricardo García y Diego Ruiz, quienes tendrán la misión de revisar cualquier jugada polémica que pueda cambiar el rumbo del encuentro.

Un partido que paraliza el país

La importancia del clásico va más allá de los tres puntos. Para las hinchadas, es el duelo que define orgullo y supremacía histórica. En esta ocasión, ambos entrenadores saben que la presión es máxima y que un error puede costar caro. Con las designaciones arbitrales ya confirmadas, la mesa está servida para que el espectáculo deportivo sea el gran protagonista en la noche del sábado.