Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Lo que debía ser una celebración deportiva terminó opacado por los incidentes en la final Sub-13 entre Atlético Nacional y Estudiantil, disputada en la tradicional cancha Marte de Medellín.

El encuentro, que atraía a familias y aficionados del fútbol formativo, se vio interrumpido por una grave confrontación que dejó en evidencia la falta de control y el mal ejemplo que algunos adultos transmiten a los menores.

El partido avanzaba con intensidad propia de una final, cuando una jugada polémica generó reclamos de uno de los equipos. Ese punto de quiebre provocó un ambiente tenso que se fue extendiendo tanto entre los jugadores como entre los acompañantes ubicados a un costado del campo.

En pocos segundos, las discusiones escalaron y el partido se convirtió en un escenario de empujones, gritos y desorden.

Pelea en la final Sub-13 entre Atlético Nacional y Estudiantil

Los videos que circularon posteriormente muestran a los jóvenes futbolistas intentando apartarse mientras varias personas ingresaban al terreno de juego.

La presencia de adultos involucrándose directamente agravó la situación, dejando a los menores vulnerables ante un conflicto que nada tenía que ver con el espíritu formativo del torneo.

Los árbitros suspendieron el encuentro y se retiraron por seguridad, mientras entrenadores trataban de separar a quienes participaban en la pelea.

Testigos aseguraron que algunos niños terminaron visiblemente alterados, lo que abrió un debate sobre la responsabilidad de los adultos que rodean estas competencias deportivas.

Seguramente los videos, reportes arbitrales y testimonios serán analizados para establecer qué jugadores, miembros de cuerpo técnico o asistentes ingresaron al campo o fomentaron la agresión.

El episodio generó fuerte rechazo en Medellín, especialmente entre quienes promueven el fútbol base como un espacio de formación en valores, convivencia y respeto.

La final, que debía ser el cierre de un torneo lleno de talento juvenil, terminó siendo una llamada de atención sobre la urgencia de proteger a los menores y garantizar que estos escenarios sigan siendo espacios seguros.