Egan: mensaje de esperanza y entrenamiento como el del Giro de Italia

La recuperación del ciclista colombiano Egan Bernal ha sido extraordinaria e impensada. Sus múltiples heridas han ido sanando y después de tres meses y 20 fracturas, el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, regresó a entrenar en las rutas europeas.

El equipo Ineos, orgulloso por la recuperación de uno de sus líderes, compartió una foto del pedalista de Zipaquirá junto al ecuatoriano Richard Carapaz en uno de los entrenamientos que está realizando de cara al Giro de Italia.

Things you love to see… 😍@Eganbernal and @RichardCarapazM back training together today 🙌 pic.twitter.com/jTGrOFCI79