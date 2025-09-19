Las contraseñas más utilizadas, pero las más hackeadas: ponen en riesgo su dinero y datos

En la era digital, la seguridad de nuestras cuentas bancarias y perfiles en línea depende de una barrera fundamental: la contraseña.

Sin embargo, un informe reveló una realidad preocupante: millones de personas continúan utilizando combinaciones extremadamente vulnerables, poniendo en riesgo sus finanzas y su información personal.

Conocer las contraseñas más utilizadas es el primer paso para entender la amenaza que representan para su seguridad digital.

Usar una de estas claves es como dejar la puerta de su casa sin seguro, una invitación abierta para los ciberdelincuentes que ya conocen los patrones más comunes.

Investigación reveló las claves más utilizadas por las personas

Una investigación liderada por el experto en ciberseguridad Troy Hunt, que analizó más de 100 millones de claves filtradas, ha arrojado luz sobre esta problemática.

Los resultados demuestran que la mayoría de los usuarios recurren a combinaciones obvias, fáciles de adivinar con herramientas automatizadas.

Esta falta de precaución convierte a estas contraseñas en un blanco fácil para ataques y robos de identidad.

Las claves más peligrosas: ¿Está su seguridad en riesgo?

El estudio identificó un top 5 de las claves más comunes y peligrosas. La lista es encabezada por la secuencia "123456", una combinación que más de 6 millones de personas siguen utilizando a nivel mundial.

Le sigue de cerca "123456789", una variante que, a pesar de tener más caracteres, no ofrece mayor seguridad y es usada por más de 2 millones de usuarios.

En el tercer lugar se ubica "111111", una clave simple y repetitiva que representa un riesgo altísimo.

Las dos últimas de la lista son el término "password" y la secuencia del teclado "qwerty".

La primera es una prueba de la ingenuidad de casi un millón de usuarios, quienes literalmente usan la palabra "contraseña" como clave de acceso, mientras que la segunda demuestra la pereza y la falta de originalidad, con cerca de 900.000 usuarios exponiendo sus cuentas.

Si usted utiliza alguna de las contraseñas más utilizadas en esta lista, su cuenta bancaria o sus perfiles sociales podrían estar en peligro.

Los expertos recomiendan encarecidamente cambiarlas de inmediato por combinaciones más complejas, que incluyan una mezcla de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Proteger su información es una responsabilidad que va de la mano con la digitalización de nuestras vidas.