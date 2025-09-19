CANAL RCN
Economía

Las contraseñas más utilizadas, pero las más hackeadas: ponen en riesgo su dinero y datos

Investigación reveló las contraseñas más utilizadas, pero a la vez las que más ponen en riesgo su dinero.

Contraseñas más utilizadas
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la era digital, la seguridad de nuestras cuentas bancarias y perfiles en línea depende de una barrera fundamental: la contraseña.

Sin embargo, un informe reveló una realidad preocupante: millones de personas continúan utilizando combinaciones extremadamente vulnerables, poniendo en riesgo sus finanzas y su información personal.

Inspeccionar y actuar sobre el flujo de datos en las redes: una necesidad urgente en ciberseguridad
RELACIONADO

Inspeccionar y actuar sobre el flujo de datos en las redes: una necesidad urgente en ciberseguridad

Conocer las contraseñas más utilizadas es el primer paso para entender la amenaza que representan para su seguridad digital.

Usar una de estas claves es como dejar la puerta de su casa sin seguro, una invitación abierta para los ciberdelincuentes que ya conocen los patrones más comunes.

Investigación reveló las claves más utilizadas por las personas

Una investigación liderada por el experto en ciberseguridad Troy Hunt, que analizó más de 100 millones de claves filtradas, ha arrojado luz sobre esta problemática.

Los resultados demuestran que la mayoría de los usuarios recurren a combinaciones obvias, fáciles de adivinar con herramientas automatizadas.

Esta falta de precaución convierte a estas contraseñas en un blanco fácil para ataques y robos de identidad.

Las claves más peligrosas: ¿Está su seguridad en riesgo?

El estudio identificó un top 5 de las claves más comunes y peligrosas. La lista es encabezada por la secuencia "123456", una combinación que más de 6 millones de personas siguen utilizando a nivel mundial.

Le sigue de cerca "123456789", una variante que, a pesar de tener más caracteres, no ofrece mayor seguridad y es usada por más de 2 millones de usuarios.

En el tercer lugar se ubica "111111", una clave simple y repetitiva que representa un riesgo altísimo.

Las dos últimas de la lista son el término "password" y la secuencia del teclado "qwerty".

La CIA advierte sobre el uso de inteligencia artificial por parte de cibercriminales
RELACIONADO

La CIA advierte sobre el uso de inteligencia artificial por parte de cibercriminales

La primera es una prueba de la ingenuidad de casi un millón de usuarios, quienes literalmente usan la palabra "contraseña" como clave de acceso, mientras que la segunda demuestra la pereza y la falta de originalidad, con cerca de 900.000 usuarios exponiendo sus cuentas.

No caiga en la trampa: ciberdelincuentes intensifican estafas en temporada de prima
RELACIONADO

No caiga en la trampa: ciberdelincuentes intensifican estafas en temporada de prima

Si usted utiliza alguna de las contraseñas más utilizadas en esta lista, su cuenta bancaria o sus perfiles sociales podrían estar en peligro.

Los expertos recomiendan encarecidamente cambiarlas de inmediato por combinaciones más complejas, que incluyan una mezcla de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Proteger su información es una responsabilidad que va de la mano con la digitalización de nuestras vidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Día sin carro

Nueva jornada del Día Mundial sin Carro: ciudades en Colombia donde habrá restricciones

Secretaria de Movilidad

Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo hoy 19 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Medellín

Declaran culpable en EE. UU. a extranjero por explotación sexual infantil en Medellín

De acuerdo con las investigaciones, el hombre abusó de una adolescente de 15 años en Medellín, donde sostuvo encuentros sexuales pagados en distintos hoteles.

Artistas

Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify: Bad Bunny supera a Shakira

Bad Bunny lidera en Spotify, y cuatro cantantes colombianos destacan entre los más escuchados.

Donald Trump

Trump lanzó advertencia a los medios de comunicación que lo critiquen

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más