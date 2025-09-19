Se confirma cronograma de evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial docente 2025

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha dado a conocer el tan esperado cronograma para el proceso de evaluación de ascenso de grado y reubicación de nivel salarial para el magisterio colombiano, una medida que impactará directamente en la calidad de vida y el desarrollo profesional de miles de docentes en todo el país.

Esta iniciativa, enmarcada en los compromisos del Gobierno del Cambio, busca dignificar la labor educativa y reconocer el esfuerzo y la preparación continua de los maestros y maestras

Se estima que más de 40,000 educadores en 59 municipios de Colombia podrán participar en este proceso, que se regirá por las normativas establecidas en el reciente Decreto 0953 de 2025.

Así será el cronograma para docentes en 2025

La evaluación, lejos de ser un simple examen, se concibe como n mecanismo integral que valorará las competencias pedagógicas, la experiencia y la formación académica de los docentes. La importancia de este proceso radica en su doble propósito: por un lado, brindar la oportunidad a los educadores de ascender en el escalafón docente y, por otro, asegurar que el sistema educativo cuente con maestros altamente cualificados y motivados.

La reubicación salarial permitirá que aquellos que han cumplido con los requisitos de formación y desempeño vean reflejado su esfuerzo en una mejora económica, lo cual es fundamental para su estabilidad personal y familiar.

El cronograma detallado por el Ministerio establece una serie de fechas clave que los docentes deberán tener en cuenta. El proceso de inscripción y formalización de la participación se llevará a cabo a principios de 2025.

Los educadores interesados deberán presentar su solicitud a través de la plataforma dispuesta por el Ministerio, asegurándose de adjuntar toda la documentación requerida, como certificados de experiencia, títulos académicos y la evidencia de la formación continua.

Posteriormente, se anunciarán las fechas para la aplicación de las pruebas y la valoración de los antecedentes, que son componentes esenciales de la evaluación. La publicación de los resultados y el posterior proceso de reclamaciones y confirmaciones se desarrollarán a lo largo del año, culminando con la reubicación definitiva de los docentes que cumplan con los criterios establecidos.

Así será el proceso de evaluación para los docentes

Según lo expuesto por el Ministerio, el proceso de evaluación y ascenso está diseñado para ser transparente y equitativo. La metodología considerará diversos factores, no solo la aplicación de un examen, sino también la revisión de la trayectoria profesional y los logros de cada educador. Este enfoque holístico busca reconocer la labor docente en su totalidad, valorando el impacto en las aulas y la contribución al desarrollo de la comunidad educativa.

El proceso, que se espera sea ágil y eficiente, cuenta con la colaboración de diferentes entidades del sector público para garantizar su correcta implementación y supervisión.

Este anuncio es un reflejo del compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad educativa en Colombia, reconociendo que la base de un sistema educativo sólido es un magisterio valorado, profesionalizado y con oportunidades de crecimiento.

La implementación de este cronograma para 2025 no solo mejorará las condiciones laborales de los docentes, sino que también sentará un precedente para futuras evaluaciones, fomentando una cultura de excelencia y mejora continua en el sector.

La comunidad educativa, incluyendo sindicatos y asociaciones de maestros, ha recibido el anuncio con optimismo, esperando que el proceso se desarrolle de manera justa y sin contratiempos. Este es, sin duda, un paso adelante hacia la construcción de un futuro más prometedor para la educación en el país.