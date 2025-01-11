¿Cuántas horas extra puede trabajar como máximo a la semana en Colombia?

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley 2101 de 2021, tanto empleadores como trabajadores deben conocer cuántas horas máximo puede trabajar a la semana, una regulación diseñada para mejorar la calidad de vida de los empleados y fortalecer el equilibrio entre productividad y bienestar.

¿Qué establece la ley sobre la jornada laboral máxima semanal en Colombia?

El país avanza de forma gradual hacia una reducción de la jornada laboral sin afectar el salario ni los derechos adquiridos. Desde 2023 comenzó la aplicación progresiva de la ley, y para 2025, el límite se fija en 44 horas semanales, distribuidas de común acuerdo entre las partes.

A partir de julio de 2026, este tope descenderá a 42 horas, cumpliendo el objetivo de la norma que busca equiparar la legislación colombiana con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De esta manera, el exceso de tiempo laboral solo puede darse mediante el reconocimiento de horas extra, las cuales deben ser voluntarias, autorizadas y debidamente remuneradas.

Las horas extras labores máximas permitidas en Colombia

El Código Sustantivo del Trabajo es enfático: ningún empleado puede laborar más de 12 horas extra por semana. Esto significa que, incluso con acuerdo entre trabajador y empleador, la jornada total no puede ir más allá de ese límite legal.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas para las empresas y vulneraciones a los derechos laborales, especialmente en lo relacionado con el descanso y la salud mental.

Por ello, conocer cuántas horas máximo puede trabajar a la semana no es solo una cuestión de ley, sino de respeto hacia el trabajador.

El empleador que exceda este límite incurre en infracción laboral y puede ser sancionado por el Ministerio del Trabajo, ya que la normativa no solo protege al trabajador, sino que busca construir una cultura laboral más humana y eficiente en el país.