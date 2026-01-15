El pan más barato ya cuesta $500 y se prevén nuevas alzas tras incremento del salario mínimo

El aumento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026 comienza a reflejarse en los costos de productos básicos de la canasta familiar.

Uno de ellos es el pan, alimento cotidiano en los hogares colombianos, cuyo precio mínimo ya se ubica en $500 y podría subir aún más en las próximas semanas.

Panaderos advierten presión en los costos

En un recorrido por ocho panaderías de la ciudad, los comerciantes confirmaron que el pan de $100 o $200 “ya es historia”. Don Henry, panadero con siete años de experiencia, aseguró que el producto más económico en su local cuesta $500.

“Considerablemente, considerablemente es un incremento demasiado alto y aquí hay bastantes personas trabajando”, señaló otra panadera al referirse al impacto del alza del salario mínimo en los gastos de nómina.

Otros panaderos consultados coincidieron en que, aunque los precios actuales corresponden al año pasado, el ajuste en insumos y mano de obra obligará a replantear las tarifas en los próximos días.

El pan, un termómetro del bolsillo

En algunos locales, el pan más barato ya se vende a $600. Los comerciantes explican que aún no han trasladado el aumento de costos al consumidor, pero reconocen que el margen de maniobra es limitado. “Estamos trabajando en los costos”, dijo una de las propietarias entrevistadas por RCN.

El pan, en todas sus variedades, se mantiene como uno de los productos más apetecidos de la gastronomía colombiana. Sin embargo, el incremento del salario mínimo y el encarecimiento de insumos como la harina y la levadura podrían impactar directamente en el consumo de las familias.