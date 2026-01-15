CANAL RCN
Economía Video

El pan más barato ya cuesta $500 y se prevén nuevas alzas tras incremento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo y el encarecimiento de insumos como la harina y la levadura podrían impactar directamente en el consumo.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El aumento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026 comienza a reflejarse en los costos de productos básicos de la canasta familiar.

¿Cómo se han comportado los precios de los alimentos en los primeros días de 2026?
RELACIONADO

¿Cómo se han comportado los precios de los alimentos en los primeros días de 2026?

Uno de ellos es el pan, alimento cotidiano en los hogares colombianos, cuyo precio mínimo ya se ubica en $500 y podría subir aún más en las próximas semanas.

Panaderos advierten presión en los costos

En un recorrido por ocho panaderías de la ciudad, los comerciantes confirmaron que el pan de $100 o $200 “ya es historia”. Don Henry, panadero con siete años de experiencia, aseguró que el producto más económico en su local cuesta $500.

Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre
RELACIONADO

Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre

“Considerablemente, considerablemente es un incremento demasiado alto y aquí hay bastantes personas trabajando”, señaló otra panadera al referirse al impacto del alza del salario mínimo en los gastos de nómina.

Otros panaderos consultados coincidieron en que, aunque los precios actuales corresponden al año pasado, el ajuste en insumos y mano de obra obligará a replantear las tarifas en los próximos días.

Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo
RELACIONADO

Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo

El pan, un termómetro del bolsillo

En algunos locales, el pan más barato ya se vende a $600. Los comerciantes explican que aún no han trasladado el aumento de costos al consumidor, pero reconocen que el margen de maniobra es limitado. “Estamos trabajando en los costos”, dijo una de las propietarias entrevistadas por RCN.

El pan, en todas sus variedades, se mantiene como uno de los productos más apetecidos de la gastronomía colombiana. Sin embargo, el incremento del salario mínimo y el encarecimiento de insumos como la harina y la levadura podrían impactar directamente en el consumo de las familias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de enero de 2026 tras último sorteo

Visa

¿Qué es una visa inmigrante: podrá tramitarla tras suspensión que impacta a Colombia?

Comercio electrónico

Colombianos podrán hacer pagos sin necesidad de compartir datos financieros: así funciona

Otras Noticias

Dapre

Abren investigación a dos fiscales de la Corte por presunta demora que facilitó fuga de Carlos Ramón González

Según la Comisión de Disciplina Judicial, ambos funcionarios habrían incurrido en una "mora indeterminada y deliberada" en el proceso contra González.

María Corina Machado

María Corina Machado ya habló con Donald Trump en la Casa Blanca: ¿Qué se dijeron?

La secretaria de prensa de la Presidencia de Estados Unidos confirmó la finalización del encuentro entre el presidente estadounidense y la líder opositora venezolana en Washington.

Yeison Jiménez

Alzate recordó cuando Yeison Jiménez vivió en su casa: "No habían escenarios ni fans"

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos