Gobierno plantea mover 9 billones de ahorros a Colpensiones: ¿qué pasaría y cómo afectaría?

El debate sobre el futuro de las pensiones en Colombia ha sumado un nuevo capítulo con la propuesta del Gobierno de trasladar, de manera obligatoria, a los trabajadores de alto riesgo al régimen público de Colpensiones.

Se trata de más de 45 mil personas, entre ellas bomberos, pilotos, guardianes del Inpec y otros oficios clasificados en esta categoría, que acumulan un ahorro estimado en 9 billones de pesos.

El argumento oficial se respalda en el decreto 2090 de 2003, que sugería que a este grupo de trabajadores podría convenirles estar en Colpensiones.

No obstante, la Corte Constitucional aclaró en 2009 que ese traslado debía ser optativo y no obligatorio, dejando en manos del afiliado la decisión sobre permanecer en un fondo privado o migrar al régimen público.

Pero la discusión no solo tiene un componente jurídico, sino también económico, pues el país enfrenta un déficit fiscal del 8 % y un aumento del 15 % en su deuda bruta durante el último año.

Entonces, para varios analistas, este movimiento no sería más que una estrategia para obtener liquidez inmediata, utilizando los recursos de los trabajadores para cubrir necesidades del presupuesto nacional.

¿Qué pasaría si el Gobierno plantea mover 9 billones de ahorros a Colpensiones?

Jerome Sanabria, columnista invitada a La Mesa Ancha, cuestionó la medida.

La declaración no tiene ningún sustento legal porque la Corte ya dijo que es optativo. Hoy lo quieren volver obligatorio y eso no solo significa expropiar el ahorro, sino también desconocer la libertad de elección de los afiliados.

El analista Julio Iglesias complementó la discusión con un panorama financiero más amplio. Según él, la crisis fiscal ha llevado al Gobierno a buscar recursos en todos los frentes.

No hay plata. Se está mirando debajo de las piedras de dónde sacar dinero. Estos 9 billones podrían alcanzar para cubrir apenas un año del pilar solidario, pero ¿qué va a pasar cuando estas personas lleguen a la edad de pensión y el ahorro ya se haya gastado?

¿Cómo se verían afectados los trabajadores?

La situación es particularmente delicada porque no todos los trabajadores de alto riesgo cumplen con los requisitos para pensionarse en Colpensiones.

La norma exige al menos 700 semanas de cotización especial, equivalentes a 14 años en labores de riesgo.

Esto significa que quienes solo trabajaron uno o dos años en estas condiciones, como un bombero o un funcionario del Inpec, nunca podrán acceder a una pensión bajo ese régimen.

En esos casos, explicó Sanabria, permanecer en un fondo privado sería más beneficioso, ya que los aportes adicionales del 10 % hechos por los empleadores se traducirían en una devolución de saldos considerable.

Si son obligados a trasladarse a Colpensiones, solo recibirían una indemnización sustitutiva, siete veces menor al ahorro que podrían retirar en el sector privado.

Julio recordó que por esa razón existe la figura de la doble asesoría, que obliga a evaluar cada caso antes de decidir dónde le conviene estar al afiliado.

Aquí lo que se plantea es una imposición. Es una medida autoritaria que desconoce las realidades laborales de miles de trabajadores.

Ahora, más allá de la discusión legal, la propuesta deja una incertidumbre enorme sobre el futuro de quienes han cotizado durante años en condiciones de riesgo.

La idea de que su ahorro acumulado se destine a cubrir el déficit fiscal preocupa a los afiliados, que temen quedarse sin respaldo cuando llegue el momento de pensionarse.

En palabras de Jerome Sanabria, lo que se ve no es solo un ajuste administrativo, sino un golpe directo a la confianza en el sistema pensional: