Cadena asiática alcanzó 95 tiendas en Colombia y planea llegar a 100 este 2025

Miniso inauguró su tienda número 95 en Colombia y anunció que antes de finalizar 2025 abrirá la número 100, consolidándose como la gran competencia de Dollarcity.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:45 p. m.
La cadena asiática Miniso sigue consolidándose como uno de los principales jugadores del comercio minorista en Colombia.

La compañía inauguró su tienda número 95 en el país, ubicada en el Centro Comercial San Nicolás de Rionegro, Antioquia, en los locales 3631 y 3632, confirmando su ambicioso plan de crecimiento que la pone frente a frente con cadenas como Dollarcity.

En lo corrido de 2025, Miniso ha abierto cuatro puntos en Bogotá y Antioquia, y proyecta alcanzar un total de nueve aperturas antes de finalizar el año, superando su meta inicial.

Con este ritmo, la compañía asegura que logrará inaugurar su tienda número 100 en Colombia antes de que termine 2025.

Miniso y su apuesta por Colombia

La marca de origen chino y diseño japonés ya cuenta con presencia en 28 ciudades del país y genera más de 1.000 empleos directos, lo que la convierte en un actor relevante en la dinámica del comercio moderno.

“Este año ya abrimos cuatro puntos nuevos en Bogotá y Antioquia. Justo la semana pasada inauguramos la tienda número 95 en Rionegro, con gran acogida. Teníamos el plan de abrir entre 4 y 6 tiendas en 2025, pero vamos a superar la meta: serán nueve aperturas. Todo apunta a que antes de terminar el año alcancemos la tienda número 100 en el país”, aseguró Juan Sebastián Ávila, Gerente de Operaciones de Miniso Colombia, en diálogo con Portafolio.

Los retos y la competencia

Uno de los principales desafíos para Miniso es encontrar locales con el espacio requerido en centros comerciales, donde concentra la mayoría de su operación.

A pesar de estas dificultades, la compañía mantiene un crecimiento sostenido que la posiciona como una fuerte competencia de Dollarcity, especialmente en la categoría de productos de bajo costo, hogar y entretenimiento.

