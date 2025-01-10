Inesperado y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre de 2025: así se cotiza

Este 1 de octubre de 2025, el precio del dólar en Colombia amaneció con una Tasa Representativa del Mercado de 3.923,55 pesos.

En consecuencia, la divisa estadounidense volvió a subir y, de acuerdo con el registro histórico, alcanzó su nivel más alto en más de tres semanas.

RELACIONADO Importante e influyente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

Respecto al día anterior (30 de septiembre de 2025), el ascenso del precio el dólar en Colombia fue de 22.26 pesos.

Además, no se había vuelto a reportar una Tasa Representativa del Mercado similar desde el pasado 9 de septiembre de 2025, cuando fue de 3.945,29 pesos.

Teniendo en cuenta esos datos, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia pase a ser de 3.810 pesos y que el de venta se ubique en 3.940 pesos.

No obstante, las primeras tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.830 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.989 pesos para venta.

Medellín: 3.780 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de octubre de 2025: estos son los datos fundamentales

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el miércoles de la semana pasada (24 de septiembre de 2025), subió 79.08 pesos, lo que equivale a un ascenso del 2.06%.

Sin embargo, realizando el balance con el precio que el dólar alcanzó en Colombia el mismo día del mes anterior (1 de septiembre de 2025), se detectó una disminución de 94.86 pesos.

Asimismo, tomando como referencia el precio que la divisa reportó en Colombia hace un año (1 de octubre de 2024), el decrecimiento fue de 254.75 pesos, que significan un 6.1%.

Y, en el último escenario, haciendo el comparativo con el precio que el dólar tuvo en Colombia en el inicio del 2025, el descenso fue de 485.6 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El precio del dólar en Colombia cerró por debajo de los 3.900 durante la semana pasada. Sin embargo, ha estado por encima de ese rango en los últimos días.

Las variaciones han sido las siguientes: