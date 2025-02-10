¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 2 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Este 2 de octubre de 2025, el precio del dólar en Colombia abrió con una Tasa Representativa de 3.890,00 pesos.

Es así como la divisa estadounidense no solo bajó 33.55 pesos respecto al día anterior (1 de octubre de 2025), sino que volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los 3.900 pesos.

Ante esa situación, el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se está ubicando en 3.800 pesos, mientras que el de venta en 3.930 pesos.

Pero, hay que tener en cuenta que las tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.820 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.780 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 2 de octubre de 2025: estos son los datos claves

El precio del dólar en Colombia, en comparación al jueves de la semana pasada (25 de septiembre de 2025), subió 8.74 pesos, lo que representa un ascenso de 0.23%.

Sin embargo, respecto al mismo día, pero de hace un mes (2 de septiembre de 2025), el dólar en Colombia tuvo una reducción de 128.41 pesos.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar registró en Colombia hace un año (2 de octubre de 2024), el descenso fue de 334.21 pesos, que equivalen al 7.91%.

Y, mirando en retrospectiva el precio con el que el dólar inició el 2025 en Colombia, el decrecimiento exacto de este 2 de octubre fue de 519.15 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas de apertura a lo largo de la semana

Por primera vez en la semana, el dólar volvió a ubicarse por debajo de los 3.900 pesos.

Las variaciones a lo largo de la semana han sido las siguientes: