La interrupción del juez a Nicolás Maduro durante su primer cara a cara con la justicia de EE.UU.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron su tercer día detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras haber tenido su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos este lunes en el Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas, según se conoció durante la audiencia.

La diligencia judicial estuvo marcada por la actitud de Maduro al momento de identificarse ante el juez Alvin Hellerstein. Cuando se le solicitó confirmar su identidad, el líder del régimen venezolano optó por ofrecer un discurso en el que afirmó ser el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aseguró haber sido secuestrado el 3 de enero y se autodefinió como prisionero de guerra, lo que generó varias interrupciones por parte del magistrado.

Un intercambio tenso durante la comparecencia de Nicolás Maduro

Durante la audiencia, el juez intentó en repetidas ocasiones que Maduro se limitara a responder si era efectivamente la persona identificada en el proceso. Ante la insistencia del tribunal, finalmente confirmó su identidad como Nicolás Maduro Moros. El momento reflejó una comparecencia poco convencional, en la que el acusado pareció mostrar confusión sobre el alcance del procedimiento judicial.

Otro punto relevante fue cuando el juez explicó que Maduro tenía derecho a solicitar la libertad bajo fianza si presentaba un paquete correspondiente. El acusado manifestó no tener conocimiento de ese derecho, lo que también llamó la atención durante la sesión. Su abogado defensor, Barry Pollack, intervino para confirmar que renunciaban a la lectura pública del escrito de acusación.

Maduro y Cilia Flores llegaron al tribunal alrededor de las 7:30 de la mañana, pese a que la audiencia estaba programada para el mediodía. Ambos ingresaron fuertemente custodiados y vestidos con uniformes de presos, mientras el juez explicaba el proceso y el acusado tomaba notas siguiendo la traducción de la audiencia.

Lesiones visibles y próxima audiencia en marzo

Durante la comparecencia también trascendió que Cilia Flores presentaba lesiones visibles, entre ellas un moretón en el ojo, una venda en la frente y un hematoma en la costilla, supuestamente producto del operativo de captura del pasado 3 de enero. Su abogado indicó que requería atención médica y que existía la posibilidad de una fractura.

Asimismo, se observó que Nicolás Maduro caminaba con dificultad, subía a los vehículos de seguridad con aparente esfuerzo y se desplazaba cojeando, un detalle que no pasó desapercibido para quienes seguían el proceso judicial.

Está previsto que ambos vuelvan a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo, fecha en la que continuará el proceso judicial en su contra. Hasta entonces, permanecerán bajo custodia en territorio estadounidense, mientras el caso sigue generando atención internacional por las declaraciones realizadas en su primera audiencia.