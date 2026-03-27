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Forenses analizan si alias Iván Mordisco cayó en bombardeo en Vaupés

En el lugar fueron incautados armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
07:39 p. m.
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Expertos forenses analizan las huellas dactilares de los seis disidentes que murieron tras un bombardeo de las fuerzas militares en zona rural de Pacoa, Vaupés.

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El objetivo es determinar si entre los abatidos se encuentran alias Iván Mordisco, principal cabecilla de las disidencias de las Farc, y su pareja sentimental alias Lorena. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para la respectiva identificación, mientras continúan los análisis para confirmar o descartar la muerte de los dos jefes insurgentes.

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Operación táctica en la Amazonía

La ofensiva se desplegó desde tierra y aire con el propósito de desestabilizar un anillo de seguridad donde se presumía la presencia de alias Mordisco. En helicópteros comenzaron sobrevuelos en Amazonas, Vaupés y Guaviare, mientras tropas atacaron el campamento en Pacoa.

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En el lugar fueron incautados armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones, todos asociados a la estructura criminal.

Alias Iván Mordisco, objetivo prioritario

El Estado mantiene como objetivo neutralizar a alias Iván Mordisco, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Aunque no se descarta que entre los fallecidos esté alias Lorena, pareja sentimental del cabecilla, las autoridades insisten en que la mejor opción es su desmovilización.

El resultado forense está en proceso, pero la ofensiva interinstitucional continuará su curso para debilitar las disidencias en la región.

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