Rusia acusa a EE. UU. de destruir barcos "sin juicio ni investigación" en el Caribe

Serguéi Lavrov, ministro ruso de Relaciones Exteriores, acusó a la administración estadounidense de actuar sin pruebas verificables.

Embarcación destruida por Estados Unidos.
Embarcación destruida por Estados Unidos. Foto: Donald Trump (Truth Social).

noviembre 11 de 2025
09:18 p. m.
Moscú calificó este martes de “ilegales” e “inaceptables” los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe que Washington vincula con el narcotráfico y que, según sus informes, provendrían de Venezuela, país aliado del Kremlin.

La denuncia fue encabezada por el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, quien acusó a la administración estadounidense de actuar sin fundamentos legales ni pruebas verificables.

“Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, declaró Lavrov en una entrevista televisiva, en la que también calificó de “pretexto” la lucha antidrogas que Estados Unidos esgrime para justificar sus operaciones militares en la región.

Trump vincula a Maduro con cárteles “terroristas” y activa dispositivo militar en el Caribe

Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado en los últimos días, en medio de un despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe. El gobierno de Donald Trump sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para combatir a los cárteles latinoamericanos, a los que ha definido como organizaciones “terroristas”.

En ese marco, se han autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, mientras se acusa al presidente Nicolás Maduro de estar directamente implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Rusia acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional

Lavrov fue enfático al denunciar que los ataques se han realizado “sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie”. Según el canciller ruso, estas acciones constituyen una violación flagrante del derecho internacional y agravan la inestabilidad regional.

El episodio se suma al deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington, que en las últimas semanas han mostrado signos de creciente fricción. El presidente Trump expresó recientemente su frustración ante la falta de avances en la resolución del conflicto en Ucrania, lo que ha tensado aún más el vínculo bilateral.

La postura rusa refuerza su respaldo a Venezuela en un contexto de creciente presión internacional, mientras se agudiza el pulso geopolítico entre las potencias.

