Candidata del Miss Teen Universo Colombia rompe estereotipos con impacto social

A sus 15 años, María Paz Chamorro no solo compite por una corona. Su nombre empieza a resonar más allá de los escenarios de belleza por liderar un movimiento de jóvenes emprendedoras que busca impactar a otras mujeres desde la autenticidad, el propósito y la fe.

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La candidata al certamen Miss Teen Colombia ha convertido su participación en una plataforma para impulsar ‘Mujeres Jóvenes Empoderadas’, una iniciativa que nace como una extensión de un proyecto familiar.

Yo he formado un movimiento de mujeres llamado ‘Mujeres Jóvenes Empoderadas’ que se enfoca no solo en la igualdad de género o el feminismo como se habla tanto hoy en día, sino que más que todo las ayuda a encontrarse a ellas mismas, a encontrar sus valores, a encontrar su propósito en la vida, sobre todo con la mano de Dios.

El impacto social que visualiza María Paz Chamorro como candidata al Miss Teen

Su discurso, lejos de centrarse únicamente en el escenario competitivo, apunta a una construcción más profunda. Chamorro entiende su rol como una oportunidad de liderazgo.

Entonces, mi propósito haciendo todo es esto, asumiendo esta oportunidad como el liderazgo la para alzar la voz e impactar positivamente en otras jóvenes.

En una etapa donde muchas jóvenes aún están descubriendo su camino, ella insiste en que su liderazgo no busca protagonismo, sino impacto.

Pues yo creo que mi liderazgo nace más que todo el corazón, ya que no es uno que busca reconocimiento ni aplausos como tal, sino que busca un impacto real en la vida de las personas.

La propuesta de la candidata por Bogotá al Miss Teen Colombia

María Paz Chamorro propone una forma distinta de acompañamiento y “eso es exactamente lo que buscamos con mujeres jóvenes empoderadas y mujeres empoderadas. En sí, no crear seguidoras, sino crear líderes en el mundo entero”.

Su narrativa también está marcada por una idea que repite como bandera:

Yo tengo una frase que yo repito mucho y es que cuando una mujer es auténtica no solo construye un nombre, sino que siembra un legado”.

Bajo esa premisa, su participación en el certamen se convierte en una vitrina para cuestionar los estándares tradicionales de belleza y resaltar el valor de la identidad propia.

Yo quiero demostrar a las mujeres que por encima de cualquier estándar de belleza o por encima de cualquier prejuicio que el mundo pueda tener o que el mundo les esté imponiendo, la autenticidad lo que verdaderamente las lleva a la excelencia y a sembrar legados en el mundo entero.

¿Cuándo es el Miss Teen Universo Colombia?

El certamen, que se realizará en Barranquilla, Atlántico, del 1 al 7 de junio, será el escenario donde muchas jóvenes entre 13 y 19 años buscarán quedarse con la anhelada corona para representar a Colombia en concurso internacional.

Esa noche será elegida la sucesora de Laura Rojas, actual Miss Teen Colombia.