¿Alcanza el tiempo para debatir las reformas de salud, pensional y laboral?

En menos de tres semanas, exactamente el próximo 20 de junio, finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso de la República para seguir discutiendo las reformas de salud, laboral y pensional. Según las cuentas, para algunos, estas iniciativas no alcanzarían a tener su trámite legislativo.

El presidente de la Cámara, David Racero, ha estado moviendo todo. Se ha reunido con miembros del Pacto Histórico y de otros partidos. Incluso, tendrá una reunión con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para intentar salvar al menos uno de los cuatro debates de estas reformas y así poder pasar a la siguiente legislatura y que continúen su proceso natural.

El periodo legislativo entró en recta final. Sin embargo, aún le quedan dos desafíos por resolver al Gobierno de Gustavo Petro, consolidar las mayorías e intentar que en un mes estén aprobadas las reformas sociales.

"Con que avancemos en una o dos, tenemos el tiempo importante para el Congreso para avanzar y continuar, si es necesario, en extras, o sino en el segundo semestre", dijo Racero.

Al trancón de las reformas a la salud, laboral y pensional, se suma el inconformismo del propio presidente por no poder avanzar en la discusión del proyecto de ley de humanización penitenciaria y carcelaria.

"No vamos a discutir esta semana el proyecto de humanización porque no se anunció la semana pasada y porque no lo podemos anunciar todavía hasta que no evacuemos la agenda legislativa que sí tiene riesgo de que se hunda", dijo Juan Carlos Wills, representante del Partido Conservador .

Sin embargo, desde el partido de Gobierno insisten en que se incluya en agenda "Es muy importante que lo discutamos y que se apruebe antes del 20 de junio, cuando termina las sesiones ordinarias del Congreso", declaró Heráclito Landínez, representante del Pacto Histórico.

La legislatura termina el 20 de junio. Es decir, desde hoy tiene 15 días hábiles. Está prácticamente definido que se citará a extras hasta el 30 de junio, pero los tiempos seguirían estando apretados