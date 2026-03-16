Lo que se sabe del caso de un policía de la Sijín señalado de violar a una niña en Cúcuta

Un patrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana de Cúcuta, fue suspendido de sus funciones tras ser vinculado a un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 19 de febrero en el departamento de Norte de Santander, mientras el uniformado se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con la Dirección Nacional de la Policía, el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos.

Lo que se sabe del policía que habría abusado a una menor

La investigación abierta por la Fiscalía señala que:

La denuncia quedó registrado bajo la noticia criminal por el delito de acto sexual con menor de 14 años y es adelantada por la Fiscalía Tercera especializada en delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes con el apoyo del CTI.

La Policía Metropolitana de Cúcuta ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de derechos de la infancia han solicitado celeridad en el proceso y garantías para la víctima durante el desarrollo de la investigación judicial.

Policía de la Sijín suspendido de su cargo por presunta violación

El control interno de la Policía Nacional tomó la decisión de apartar del cargo al patrullero mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Esta medida administrativa busca garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier interferencia en el desarrollo de las pesquisas que adelanta la Fiscalía.

En el ámbito institucional se dispuso la desvinculación del funcionario del servicio así mismo la oficina de control disciplinar interno de Cúcuta inició la respectiva investigación disciplinaria.

La investigación se encuentra en etapa inicial y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el avance del proceso judicial.