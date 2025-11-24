Revelan la historia del general (r) Juan Miguel Huertas con la ubicación de Jesús Santrich en Venezuela

Colombia quiere conocer la verdad sobre la presunta infiltración de las disidencias de la Farc en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, destapada en un informe especial de Noticias Caracol, en las últimas horas.

Uno de los salpicados es el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército. Frente a la delicada situación que salpicaría al Gobierno Nacional, Noticias RCN conversó con el mayor en retiro, Jorge Castillo, excomandante de inteligencia del Batallón Frontera 5.

El exmilitar reveló que el general Huertas tenía información sobre la ubicación de Santrich, con la que pretendía acusar al gobierno Duque de una incursión en Venezuela.

Castillo estuvo encargado de múltiples misiones, al mando del general en retiro Juan Miguel Huertas.

RELACIONADO Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

Así habría llegado el general Juan Miguel Huertas al círculo del presidente Petro

El mayor retirado, Jorge Castillo, contó cómo habría llegado Huertas a presuntas alianzas con el jefe de Estado:

Cuando a él lo sacan del Ejército es que él empieza a aliarse con la campaña de Gustavo Petro para obtener, yo creo que beneficios personales y algunos puestos o contratos.

Contó que en el transcurso de su salida del Ejército el general Huertas estuvo en contacto con una fuente que tenía la ubicación de Jesús Santrich, antes de su muerte en operaciones militares. En este momento habría comenzado la historia.

“Le llega a través de un coronel la fuente donde le dan supuestamente la ubicación de Jesús Santrich, él entrega esa fuente, como es debido, se lo entrega a inteligencia militar y no sabemos si hace la operación, lo cierto es que se recolecta información acerca del paradero de Jesús Santrich", dijo.

Ya cuando el general Huertas se encontraba cercano a la campaña del presidente Petro, según el testimonio del mayor en retiro, tenía un propósito.

Digamos que la misión que le ponen a él es encontrar si realmente hubo una operación militar en territorio venezolano, que esa es la joya de la corona, porque al entregarle eso a Nicolás Maduro empiezan a atacar directamente a la cúpula militar de Duque.

RELACIONADO Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

El general en retiro ya había sido acusado de infiltrado

De acuerdo con la versión de Castillo, en la misma campaña también el general Huertas habría tenido una misión:

En ese momento el general Huertas está retirado y él, según la fuente lo que dicen es que funge entre enlaces entre la Dirección Nacional de Inteligencia, el Comando de Inteligencia y el Comando de Contrainteligencia para empezar a determinar qué militares son afectos al gobierno.

Según el mayor en retiro, salió del Ejército por un montaje que le hicieron como supuesto infiltrado en el gobierno de Gustavo Petro.