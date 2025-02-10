Ojo: bajan de precio los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio

El Gobierno Nacional anunció este jueves 2 de octubre una medida de alivio para los usuarios y transportadores de la vía Bogotá – Villavicencio, una de las más importantes del país. Tras la emergencia presentada en el kilómetro 18, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron la implementación de tarifas diferenciales en los peajes de este corredor, que conecta al centro del país con los Llanos Orientales.

La decisión contempla reducciones del 50% para las categorías de vehículos pesados (4 a 7) y descuentos del 30% para automóviles, buses y camiones ligeros (categorías 1 a 3). Estas tarifas aplicarán en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal, y estarán vigentes por un periodo inicial de dos meses o hasta que el corredor sea habilitado de manera segura y en doble sentido en el sector afectado.

RELACIONADO Aerolínea anuncia tarifas especiales desde y hacia Villavicencio por derrumbe en la vía al Llano

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó el compromiso del Ejecutivo para atender la situación: “El Gobierno del Cambio ha trabajado 24/7, junto con la ANI, para dar respuestas rápidas y efectivas. Esta decisión es un alivio inmediato para los transportadores y la comunidad que depende de este corredor estratégico para la economía nacional”, aseguró.

Respuesta a las peticiones ciudadanas

Esta decisión se conoce pocos días después de que el abogado y exsecretario de transporte de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy Lozano, radicara un derecho de petición ante el Ministerio de Transporte, la ANI y la concesionaria Coviandina S.A.S. En su solicitud, exigía la suspensión del cobro de peajes mientras persistieran los deslizamientos, bloqueos y restricciones de movilidad que afectan a los usuarios de la vía.

RELACIONADO Lo que cuesta viajar de Villavicencio a Bogotá con la vía al Llano totalmente cerrada

Si bien la petición no fue acogida en su totalidad, la implementación de descuentos representa un gesto de reconocimiento a la difícil situación que enfrentan transportadores, productores y viajeros. El corredor al Llano es vital no solo para el abastecimiento de alimentos, sino también para el comercio y la conectividad de los departamentos de Meta y Cundinamarca.

Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar las necesidades de recaudo para el mantenimiento de la infraestructura con el derecho a una movilidad justa y segura, en medio de una emergencia que ha puesto a prueba la resiliencia de miles de colombianos.