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Colpensiones aclaró qué pasará con sus servicios tras rumores de cierre total

La entidad aclaró que la modernización tecnológica estaba prevista desde hace nueve meses y aplaza migración de datos hasta julio 2026.

Colpensiones aclaró qué pasará con sus servicios tras rumores de cierre total
Foto: Freepik (ahora Magnific)

Noticias RCN

julio 02 de 2026
02:57 p. m.
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La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, rechazó categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto cierre de sus operaciones.

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Colpensiones confirmó que sus 81 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) continúan funcionando con normalidad en todo el territorio nacional.

Es falso que Colpensiones esté completamente cerrada.

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Colpensiones desmiente cierre total de sus servicios

Ante las diversas afirmaciones imprecisas difundidas en plataformas digitales y declaraciones públicas, la entidad emitió un comunicado oficial donde desmiente punto por punto las versiones que han generado alarma entre pensionados y afiliados.

Colpensiones señaló que tanto los servicios digitales como las líneas de atención telefónica permanecen habilitados.

La confusión surgió a raíz de un proceso de modernización tecnológica que la entidad había planeado con más de nueve meses de anticipación, resultado de una licitación pública. Según Colpensiones, este proyecto busca fortalecer la seguridad, integridad y trazabilidad de la información de los afiliados, y obedece exclusivamente a un cronograma técnico sin relación con el calendario político del país.

Es falso que se haya apagado el sistema para ocultar o manipular información.

La entidad enfatizó que el proceso se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y vigilancia de las autoridades de control competentes.

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Fechas de la actualización tecnológica de Colpensiones

En respuesta a las inquietudes expresadas por diversos actores sociales, Colpensiones tomó la decisión de aplazar la migración tecnológica originalmente programada. El proceso se retomará el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026, garantizando así que no se afecte la atención ciudadana en el corto plazo.

La administradora ratificó que las mesadas pensionales están totalmente garantizadas y que los trámites pueden gestionarse con normalidad, incluyendo la ventana de traslado pensional que vence el 16 de julio. Todos los servicios permanecen disponibles para los millones de colombianos que dependen del sistema.

Respecto a la selección del operador tecnológico, Colpensiones aclaró que se realizó mediante licitación pública bajo criterios de transparencia y cumplimiento normativo.

La entidad hizo un llamado a la responsabilidad informativa, señalando que difundir alarmas infundadas genera angustia innecesaria en adultos mayores y sus familias.

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