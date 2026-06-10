¿Cómo puede Colombia aprovechar los residuos que hoy terminan en los grandes vertederos?

Colombia enfrenta el desafío de encontrar nuevas alternativas para manejar los residuos sólidos que generan sus ciudades. Cada año se producen en el país 12,1 millones de toneladas de estos materiales y 11,74 millones, equivalentes al 96,65%, terminan en rellenos sanitarios.

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La situación adquiere mayor relevancia por la capacidad disponible en los sitios de disposición final.

Según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos, de los 249 sitios registrados, 45 ya tienen su vida útil vencida y otros 31 cuentan con menos de tres años de capacidad.

En total, 5,31 millones de toneladas de residuos han sido llevadas a vertederos que se encuentran al límite de su operación.

Lo que traerá el VI Foro de Economía Circular y Gestión de Residuos Urbanos en la Industria del Cemento

Una de las alternativas que busca ganar espacio en la discusión es el coprocesamiento, una propuesta que plantea utilizar residuos previamente acondicionados como sustitutos parciales de combustibles fósiles o como materias primas en los hornos de las plantas cementeras.

La propuesta será uno de los temas centrales del VI Foro de Economía Circular y Gestión de Residuos Urbanos en la Industria del Cemento, que se realizará el próximo miércoles 7 de octubre en Medellín, como parte de la Climate Week Medellín 2026.

Según Manuel Lascarro, director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procemco, los hornos cementeros cuentan con características que permiten incorporar residuos dentro de un modelo de economía circular sin generar cenizas adicionales.

La alternativa también plantea un componente climático. Los residuos que permanecen en proceso de descomposición en los vertederos producen metano, un gas de efecto invernadero con un mayor potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono.

¿Cómo puede Colombia aprovechar los residuos que hoy terminan en los grandes vertederos?

Desde esta perspectiva, el coprocesamiento tendría un doble efecto: utilizar residuos para reemplazar combustibles fósiles y evitar parte de las emisiones asociadas con su descomposición en los rellenos sanitarios.

Los resultados registrados en Colombia muestran que esta práctica ha venido aumentando. La sustitución de combustibles fósiles mediante residuos pasó de 7,5% en 2020 a casi 13% en 2024.

Esto equivale a transformar aproximadamente 140.000 toneladas de residuos cada año en energía térmica.

Sin embargo, la participación todavía está lejos de la registrada en países como Austria y Alemania, donde la industria cementera sustituye entre 80% y 85% de los combustibles fósiles de manera continua mediante derivados de residuos.

Para Procemco, la principal barrera colombiana no estaría en la tecnología disponible en las plantas, sino en la manera como actualmente se gestionan los residuos.

Actualmente, cinco de las 13 líneas de producción de cemento activas en Colombia realizan coprocesamiento. A través de un proyecto de cooperación internacional con la ONUDI y los ministerios de Comercio y Ambiente, la meta planteada es alcanzar una sustitución térmica del 15% en 2030 y del 23% en 2035.

El debate llegará a Medellín el 7 de octubre, con un foro gratuito en el auditorio del Jardín Botánico, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. La jornada reunirá a alcaldías, gestores de residuos y entidades reguladoras para analizar las posibilidades de ampliar esta alternativa.