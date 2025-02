"Armando Benedetti es un mercader de la política": representante a la Cámara Jennifer Pedraza

Armando Benedetti es el nuevo ministro del Interior, llega al gobierno a reemplazar a Juan Fernando Cristo y en medio de varias voces que se oponen al nombramiento del polémico político que ha sido mencionado en escándalos de corrupción y de violencia contra la mujer.

Ahora, como ministro del Interior, Benedetti también deberá ir al Congreso de la República para buscar apoyos de los cabildantes a favor de las reformas sociales del gobierno del presidente Petro.

Han sido varias las voces de congresistas que se oponen a la presencia de Benedetti en el recinto, una de las más abiertas ha sido la de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Esto fue lo que le dijo a Noticias RCN.

Benedetti dijo respecto a la oposición que ustedes le han presentado en el Congreso: “con siete no se aprueba nada”. ¿Qué opina?

A mí realmente no me sorprende que esa sea la actitud de Armando Benedetti, pero yo le respondería que para ser siete hemos demostrarle al país la naturaleza de este gobierno, hemos desenmascarar los micos y los grandes errores que implican varias de las reformas del gobierno y hemos logrado protestar porque ahora el gobierno tiene un Congreso enjabonado.

Tiene un Congreso enjabonado con Armando Benedetti no porque persuada, no porque presente argumentos, no porque tenga la razón de su lado, sino porque, por el contrario, con Armando Benedetti en el Ministerio del Interior está clara la decisión política del presidente Gustavo Petro de tener una relación completamente transaccional y a punta de mermelada como han tenido todos los gobiernos en el pasado con el Congreso de la República.

Qué tal si Gustavo Petro hubiera hecho campaña en las tarimas diciendo, "Cuando yo sea presidente, Armando Benedetti iba a ser ministro del Interior, la clase política tradicional va a estar completamente fortalecida”, como hoy lamentablemente se encuentra. Seguramente no gana las elecciones y por eso es que esta decisión, entre otras, es una gran traición a una apuesta social de transformación y el mandato que recibió Petro en las urnas.

¿Se siente usted sola en esta lucha, en este rechazo a Benedetti?

Yo no me siento sola porque siento en la calle a la gente muy molesta con ese tipo de decisiones. Yo sé que a veces es difícil en el Congreso, pero yo también invito a mis colegas, por lo menos a las personas que que se eligieron con una propuesta de cambiar el Congreso, de tener un Congreso diferente, de sacar a la clase política tradicional, es que nosotras nos eligieron y tenemos hoy un poder político importante en comparación a cualquier mujer, en comparación a cualquier persona, por ejemplo, que haya denunciado Armando Benedetti.

Nosotras hoy tenemos, así sea pequeño, pero un mandato ganado en las elecciones y un poder político que tenemos que poner al servicio de las causas por las que la gente votó en nuestro caso.

Por eso para mí es tan importante, como congresista feminista, poner de presente y poner mi curul al servicio de esas causas, ponerla en respaldo de las mujeres que se han atrevido a denunciar, no solo a Armando Benedetti, sino también a Holman Morris, sino también a varios de los de los hombres poderosos en este Gobierno que tienen denuncias gravísimas.

Últimamente, si tú me permites, he escuchado a muchas integrantes del gobierno decir, "Ay, no, es que aquí hay algunas feministas que quieren una caserilla de brujas. Nosotros queremos según las oportunidades."

Por supuesto que todas queremos compartir un con nuestros compañeros hombres y sabemos que eso va a ser así, pero cualquier tipo de concentración política de poder en ellos tiene que pasar por lo menos por un reconocimiento y por una reparación hacia las víctimas.

Esto no es que el presidente es el que decide a dedo a quién la absorbe sin que acá haya un proceso en el que las víctimas tengan justicia, reparación, garantía de no repetición. Por supuesto que yo tampoco tengo una perspectiva punitivista de estos temas.

Siguen concentrando poder político en un hombres denunciados por violencia machista, y en el caso de Armando Benedetti no es solo violencia machista, la Corte Suprema de Justicia lo acaba de llamar a juicio por presunto tráfico de influencias y este señor se va a defender desde el Ministerio del Interior.

Lo mínimo que debería hacer, por supuesto, es defenderse en el marco de lo que la justicia dispone, pero por fuera de un cargo de poder tan importante como el Ministerio del Interior, pero yo sé que a ese señor no le pasa ni siquiera vergüenza por la cara.

Hasta el momento la Cámara de Representantes no ha debatido la reforma a la salud, ¿la llegada de Benedetti podría destrabar eso?

Uno le digo a la gente, esas reformas ya tienen micos muy graves como que en la reforma de la salud le entreguen billones a las nuevas EPS a pesar de que les quitan responsabilidades. O sea, ellos parten de que la reforma es lo que el país necesita y los pacientes y la gente que sabe del tema de salud, sabe que, por ejemplo, en el caso de la reforma de la salud, no solo no se resuelve el problema, sino que se agrava.

Pero Armando Benedetti no va a llegar a persuadir. Armando Benedetti lo que va a llegar es a garantizar una relación, como les decía ahorita, de mermelada y cuando estallen los escándalos va a salir el presidente Petro a decir; “Me acabo de enterar”.

Le acabo de leer un tino a Roy Barrera diciendo que Armando Benedetti es el ganador, si Benedetti es el ganador, Petro es el perdedor. Porque nunca se olviden de que Armando dijo, "Yo quiero el Ministerio del Interior y si no me lo dan, hablo y meto a todos a la cárcel, nos vamos presos todos." O sea, este es un señor que es capaz de amenazar al presidente mismo.

Así que a mí no me digan que va a llegar a persuadir al Congreso y en ese ambiente yo sé que las personas que no nos transamos, que no nos transamos por puestos ni por ministerios, pues vamos a quedar pintados en la pared, pero sé que vamos a tener a la ciudadanía del lado nuestro y por lo menos vamos a hacer lo que nos corresponde que es denunciar esto.

Mejor dicho, si Petro hubiera dicho en campaña, "Le voy a entregar todos los ministerios, estos ministerios al partido de la U, estos al partido Liberal, estos al partido Conservador." ¿Qué hubiera pasado?

Muchos de esos partidos salen a dar ruedas de prensa diciendo que se oponen al gobierno y cuando le toca votar y cuando toca tomar las decisiones están cambiando, por lo menos, sus posturas públicas a cambio de su participación en el gobierno y terminan votando las reformas que no le convienen al país.

Es que yo tenía la expectativa de que hubiera una transformación en este gobierno, a pesar de que voté por el presidente, fui siempre una congresista independiente, lo he sido y lo voy a seguir siendo porque la conciencia no se cambia por puestos, como lamentablemente aquí algunos están acostumbrados.

Es que Armando Benedetti es un mercader de la política. Yo jamás voy a poder estar en el mismo barco que él.