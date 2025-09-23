Por falta de quórum se levantó el tercer debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima de Senado

En la mañana de este martes iniciaría el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, solo llegaron siete senadores, por lo que el presidente de la Comisión, el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, levantó la sesión por falta de quórum.

La semana pasada se presentó una ponencia negativa que propone el archivo del proyecto, argumentando que no cuenta con una financiación adecuada, implica un retroceso en el modelo de aseguramiento y evidencia importantes debilidades fiscales.

Radican ponencia alternativa de reforma a la salud

La ponencia alternativa de la reforma a la salud fue presentada para su discusión en la Comisión Séptima del Senado. Este documento cuenta con la firma de las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo.

"El tiempo dirá si tenemos las mayorías. Nos estamos preparando para sustentar, para brindarle garantías a los colombianos, para que no haya riesgos en la gestión del riesgo en salud, ni en la gestión del riesgo financiero", señaló días atrás la senadora Hurtado.

La reforma a la salud aún debe superar dos debates en la Comisión Séptima del Senado. Su plazo de aprobación es de nueve meses, aunque este se acorta al menos tres meses debido al receso legislativo y a las elecciones de esta corporación, programadas para el 8 de marzo del próximo año.

Tres ponencias serán el centro de la discusión en esta próxima sesión. La primera, una ponencia de archivo, presentada por el partido Centro Democrático y respaldada por sus dos integrantes en la comisión. La segunda, una ponencia positiva radicada por el Gobierno Nacional y los partidos que lo apoyan. Y la tercera, la ponencia alternativa que podría cambiar el rumbo del proyecto.

El debate nuevamente fue citado para este miércoles 24 de septiembre y se perfila como un momento crucial para el futuro de la reforma a la salud en Colombia. Los diferentes sectores políticos y sociales estarán atentos a las discusiones y posibles acuerdos que surjan en esta sesión de la Comisión Séptima del Senado.